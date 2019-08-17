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أخبار العالم

بسبب إغماء الكابتن.. هذا ما حدث لطائرة خليجية في مطار الكويت

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:18 م
مطار الكويت
مطار الكويت
على صالح
أفادت صحيفة «الراي» الكويتية بأن طائرة تابعة لدولة خليجية هبطت اضطراريا اليوم السبت في مطار الكويت؛ بسبب حالة إغماء أصابت قائدها.

وفور هبوط الطائرة، نقلت سيارة اسعاف كانت تنتظر الطائرة الخليجية - لم تعلن الصحيفة عن جنسيتها - كان في انتظار الطائرة بمطار الكويت، حيث نقلت قائد الرحلة الى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج نظرا لسوء حالته.

وعلمت «الراي» أن الطائرة أقلعت من مطار الكويت لاستكمال وجهتها بقيادة «الكابتن» البديل، وأن جميع ركابها بحالة جيدة.

اقرأ على صحيفة الراي الكويتية
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=77e8bf06-a4eb-4b55-a76b-97322e319b60

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