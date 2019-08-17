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أبلغ الشرطة فورا .. الخدمات البيطرية تحذر من تعذيب الأضاحي قبل الذبح

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:47 م
الأضاحى
الأضاحى
حمزة شعيب
قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ذبح الاضاحى فى الطرق والشوارع تساعد على انتشار الإمراض، ونمو الميكروبات.

وتابع عبد الحكيم خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:"نفتح المجازر مجانا خلال عيد الأضحى لذبح الأضاحى، مطالبا المواطنين بإبلاغ الشرطة فى حالة مشاهدة مشاهد تعذيب خلال عمليات الذبح.

وأكمل:"النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالرفق بالحيوان وعدم ذبح حيوان أمام الآخر".


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