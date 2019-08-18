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بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:07 ص
امنية خليل
امنية خليل
رنا عصمت
نشرت الفنانة امينة خليل صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت خلالها وهي ترتدى فستانا باللون الأبيض في الأسود مكشوف الظهر.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة أمينة خليل للسفر إلى تايلاند، لتصوير مشاهدها بفيلم "لص بغداد"، مع محمد عادل إمام، ومن المتوقع أن يستغرق التصوير 3 أسابيع.

وتجسّد أمينة خليل في الفيلم دور زعيمة عصابة دولية تتنقل من بلد إلى آخر ويختلف معها بطل الفيلم في إحدى عمليات النصب، ويتعرض الجانبان لملاحقات مزدوجة من عصابات أخرى ورجال الشرطة.
بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور
بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

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