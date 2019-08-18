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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ ريم مصطفى برفقة أولاد رزق

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:32 ص
ريم مصطفى
ريم مصطفى
شروق حمدى
نشرت الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة برفقة أبطال فيلم "أولاد رزق" أثناء العرض الخاص للفيلم.

وعلقت ريم مصطفى على الصورة : أولاد رزق .. عودة أسود الأرض"، وتفاعل المتابعون مع الصورة معلقين:

الفيلم حلو أوى
بحبك جدا
دورك جميل
ايه الجمال ده

يذكر أن ريم مصطفى شاركت فى فيلم أولاد رزق 2 ولاقى دورها استحسان الجمهور والفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

فيلم ولاد رزق 2 حقق نجاحات واسعة منذ طرحه بدور العرض.

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