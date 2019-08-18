عيار 21 بـ 696 جنيها.. تعرف على اسعار الذهب في منتصف تعاملات الأحد

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 694 و 696 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 595 و 597 جنيها.





أما جرام الذهب عيار 24 تراوح سعره بين 793 و795 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5552 و5568 جنيها.





فيما سجّل جرام الذهب عيار 22 سعرًا يتراوح بين 727 و729 وعيار 14 سجل 463 جنيها للجرام.



