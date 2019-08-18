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أميرة الطحان وكريم سمور يتألقان في حفل زفافهما بحضور عدد من رجال الدولة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:03 م
أميرة الطحان وكريم
أميرة الطحان وكريم سمور يتألقان في حفل زفافهما
محمد شحتة
احتفل الدكتور ممدوح الطحان رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بطب الأزهر، وزوجته الدكتورة أماني عبد الله الشريف عميدة كلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر والمدير الإقليمي لمكتب اتحاد الجامعات الإفريقية بشمال إفريقيا، بزفاف ابنتهما المهندسة أميرة الطحان ، على المهندس كريم نجل الأستاذ الدكتور/محمد سمور أستاذ أمراض النساء، ونجل الأستاذة الدكتورة حنان الجنيدي.

حضر حفل الزفاف كوكبة من أهل العروسين وعدد من كبار العلماء والأطباء والعمداء والسفراء والوزراء يتقدمهم الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمستشار عبد الله الشريف (جد العروسة).

وحضر الحفل، الدكتور محمود صديق عميد كلية الطب للبنين جامعة الأزهر، والدكتورة نيرة مفتاح عميدة كلية الطب للبنات جامعة الأزهر، والدكتور/ أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور أحمد سليم عميد طب الازهر السابق، والدكتورة سها حسني مدير بنك الدم بمستشفى الحسين الجامعي.

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