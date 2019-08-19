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أخبار العالم

موقع لتعقب حركة السفن: الناقلة الإيرانية تغادر جبل طارق

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:36 ص
جريس 1
جريس 1
رويترز
غادرت ناقلة النفط الإيرانية الأن، المياه الإقليمية لسلطات جبل طارق، وذلك وفقا لما أفاد به موقع تتبع السفن التجارية ريفينيتيف.

وبحسب البيانات التي نشرها موقع ريفينيتيف، غادرت الناقلة الإيرانية "جريس 1" المياه الإقليمية لجبل طارق رافعة العلم الإيراني وحاملة إسمها الجديد الذي أصبح "أدريان دريا".

في وقت سابق، اعترضت سلطات جبل طارق في الرابع من يوليو الناقلة، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطا إلى دمشق.

وسمحت السلطات للناقلة بالمغادرة، معلنة أن طهران تعهدت بعدم تسليم حمولتها البالغة 2,1 مليون برميل نفط إلى سوريا، وهو الأمر الذي نفته طهران.

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