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رياضة

احمد حسن يكشف عن حقيقة ترشيحه للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:21 ص
احمد حسن
احمد حسن
عمرو ابوبكر
تحدث أحمد حسن عميد لاعبي العالم عن المدير الفني المقبل لمنتخب مصر وترشيحه للجهاز الفني الجديد.

وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مقدرش اقول حسن شحاتة لو جه هيحقق حاجة ولا ميحققش، الجيل الي مع كابتن حسن ساعده بشكل كبير في الانجازات التي تم تحقيقها".

واستكمل احمد حسن: "السؤال هو، هل الجيل الحالي قادر على مساعدة حسن شحاتة لتحقيق نفس الإنجازات؟، هذا في علم الغيب".

وأضاف أحمد حسن: "أهم صفة في المدرب الجديد هو قدرته على التعامل مع الضغط، إيهاب جلال وحسام حسن وغيرهم مدربين مميزين ولكن أرى ان الخبرات تتوافر أكبر في كلًا من حسن شحاتة وحسام البدري"، مختتمًا تصريحاته "تم ترشيحي للتواجد في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، ولكني لا أعلم ما هو المنصب، سمعت اسمي مثل الجمهور، يجب ان يتم اتخاذ بعض القرارات بسرعة".

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