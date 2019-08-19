مثل جريمته أمام النيابة.. الجزار المتهم بقتل تاجر الهرم: كنت عايز أخلص من ديوني.. صور

اصطحبت نيابة الهرم، جزار وسط حراسة أمنية لتمثيل جريمته بقتل تاجر جمال وإلقاء جثته بجوار الطريق الدائري بالهرم للتخلص من مطالبة القتيل له بمديونية 30 ألف جنيه.



ووجهت النيابة، للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار حيث اعترف بارتكابه الجريمة واستدراجه المجني عليه إلي مسرح الجريمة لقتله والتخلص للأبد من مطالباته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه قيمة رؤوس جمال اشتراها منه، أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.



تلقي قسم شرطة الهرم، بلاغا بالعثور على جثة تاجر جِمَال 53 سنة داخل قطعة أرض زراعية بجوار الطريق الدائري بدائرة القسم، وبها جروح وطعنات، وعثر بطيات ملابسه على مفاتيح وهاتف محمول.



تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة.. أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة مالك محل جزارة عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه مدين للمجني عليه بمبلغ 30 ألف جنيه إثر معاملات تجارية بينهما في مجال تجارة الجمال، حيث طالبه الأخير بسداد ما عليه من مديونية إلا أنه عجز عن السداد.



فعقد العزم على قتله للتخلص من مطالبته بسداد الدين، وفى سبيل تنفيذ ذلك أعد سلاح أبيض "سكين" وأخفاه بين طيات ملابسه واستدرج المجني عليه إلى مكان العثور على جثته وقام بالتعدي عليه وطعنه عدة طعنات فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولى منه على مبلغ 400 جنيه كانت بداخل حافظة نقوده وتخلص منها بإلقائها بالطريق العام بخط سير هروبه ، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض "السكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنه وإنفاقه المبلغ المالي.