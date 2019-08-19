وكيل الأزهر: لقاء الطلاب الجدد بالقيادات معمول به في اليابان

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اهتمام جامعة الأزهر بأبنائها الطلاب والطالبات، منوهًا بأن عقد لقاء مفتوح بين الطلاب والقيادات هو أمر معمول به في دولة اليابان والجامعة تحرص عليه سنويًا.





وقال صالح عباس، في اللقاء المفتوح بين طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين والملتحقين بالجامعة، وبين قيادات الأزهر الشريف، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية، اليوم الاثنين، أن نتيجة امتحانات الدور الثاني سيتم إعلانها بعد انتهاء الامتحانات مباشرة والتصحيح سيتم بشكل دقيق دون مماطلة، وكل طالب سيحصل على حقه كاملا.





وأشار صالح عباس إلى أن الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة عليهم أن يحرصوا على طلب العلم ولا ينساقوا خلف الشائعات التى تنال من الجامعة والأزهر وأن يعرفوا أن الأزهر حريص على رعاية وخدمة أبنائه دائما ولا يتواني في تحقيق مصالحهم.



