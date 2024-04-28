برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم والتوافق بين أطياف المجتمع

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني نجح- بعد عامين من انطلاقه- في خلق حالة من التلاحم والتوافق المجتمعي؛ من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف: جلس أطياف المجتمع المختلفين، علي مائدة واحدة، يناقشون القضايا والمشكلات التي تعاني منها مصر، والتحاور من أجل التوافق علي حلول لها، بالإضافة إلي تحديد أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن الحوار الوطني نجح في ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة من خلال تعزيز الحوار وتقبل الاختلاف والرأي الآخر والتأكيد علي أن مصر وطن يتسع للجميع.

وقال "محسب"، إن فكرة الحوار الوطني فى مصر عندما أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاقت حالة من الهجوم والتشكيك في جدواه، من جانب قوي الشر التي تعمل ليل نهار للنيل من استقرار هذا الوطن من خلال تغذية روح الفُرقة بين أبنائه، لكن مع توالي جلسات الحوار في جميع مراحله كانت تظهر للجميع جدية ودعم القيادة السياسية للحوار الوطني، من خلال الاستجابة لتنفيذ بعض مخرجات الحوار، مؤكدا أن الحوار الوطني عمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ونوه عضو مجلس النواب، بأنه بعد عامين من انطلاق الحوار؛ نجد تنسيقا بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار من أجل تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من الحوار ، واجتماعات من جانب رئيس الحكومة مع الوزراء لمتابعة خططهم لتنفيذ توصيات الحوار المتعلقة بالقطاعات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددا على أن ما وصل إليه الحوار الوطني اليوم أبلغ رد على المشككين والمتربصين علي المشككين، حيث أصبح الحوار حالة وطنية تعبر عن توافق أبناء الوطن من أجل العبور بوطنهم إلي بر الأمان.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في تخطي محاولات التسيس لقصر أجندته على القضايا السياسية، فأصبح حوارا وطنيا شاملا، ومرحلة مهمة من مراحل بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد أن مصر نجحت في تقديم نموذج مهم من نماذج التوافق من خلال الحوار الوطني، الذي نجح في خلق حالة من الزخم في الشارع المصري، كان لها أثرها في خلق دور فاعل للأحزاب، وهو ظهر جليا في الانتخابات الرئاسية مصر 2024 التي شهدت مشاركة حزبية وشعبية غير مسبوقة.