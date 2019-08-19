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رياضة

الإنتاج الحربى يرفض ضم باسم مرسى بشروط الزمالك

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:14 م
باسم مرسى مهاجم الزمالك
باسم مرسى مهاجم الزمالك
عمرو الحلواني
تمسك مسئولو نادى الإنتاج الحربى بالحصول على خدمات باسم مرسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة دون وجود أى شروط فى الصفقة.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات قوية بين الإنتاج الحربى والزمالك من أجل الحصول على خدمات باسم مرسى إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تعطل فى إتمام الصفقة فى ظل تمسك الأبيض بعدم لعب اللاعب فى المباريات التى تجمع الفريقين " الزمالك والإنتاج " فى مختلف البطولات.

وهو الأمر الذى تم رفضه من قبل مسئولى الإنتاج الحربى وأصروا على الحصول على خدمات باسم مرسى دون وجود أى شروط ممكنة من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من ضم اللاعب والذى يحظى بقناعات كاملة من قبل الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار.

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