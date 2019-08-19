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ماكرون يطالب بوتين باحترام حق التظاهر وحرية التعبير

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:07 م
ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين
رحيم يسري
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في إدلب.

ودعا ماكرون خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى احترام "حرية التعبير" وحرية اختيار الترشح للانتخابات في روسيا، على خلفية اعتقال نحو ألفي شخص تظاهروا في روسيا مطالبين بانتخابات حرة ونزيهة، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وقال ماكرون "ندعو لاحترام حرية التظاهر، التعبير عن الرأي، الترشح للانتخابات"، مشيرا إلى تشابه قيم وتقاليد روسيا مع قيم المجتمع الأوروبي.

وأكد ماكرون أن بلاده ترغب في تأمين الاستقرار وإحلال النظام في ليبيا.

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