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ثقافة

ثقافة الإسكندرية تنظم حفلا لفرقة الحرية للفنون الشعبية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:17 ص
ثقافة الإسكندرية
ثقافة الإسكندرية تنظم حفلا لفرقة الحرية للفنون الشعبية
أ ش أ
نظم فرع ثقافة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء الاثنين، حفلا فنيا لفرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة مصطفى كامل ، و ذلك على مسرح مركز الحرية للإبداع بوسط المدينة .

تضمن برنامج الحفل باقة من العروض الفنية و التابلوهات المستوحاة من الفلكلور السكندري ، بقيادة الفنان نصر الدين محمد ، منها الزفة الاسكندرانى ، الصيادين ، حلقة السمك ، الملاية اللف ، مولد أبو العباس .

كما تضمن البرنامج باقة من الأغنيات السكندرية قدمها المطرب يحيى عبد المقصود .

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