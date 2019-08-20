ثقافة الإسكندرية تنظم حفلا لفرقة الحرية للفنون الشعبية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء الاثنين، حفلا فنيا لفرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة مصطفى كامل ، و ذلك على مسرح مركز الحرية للإبداع بوسط المدينة .



تضمن برنامج الحفل باقة من العروض الفنية و التابلوهات المستوحاة من الفلكلور السكندري ، بقيادة الفنان نصر الدين محمد ، منها الزفة الاسكندرانى ، الصيادين ، حلقة السمك ، الملاية اللف ، مولد أبو العباس .



كما تضمن البرنامج باقة من الأغنيات السكندرية قدمها المطرب يحيى عبد المقصود .