دليفري على ظهر حصان في روسيا.. وشركة التوصيل: سنعطي العامل سكوتر

رصدت عدسات المصورين عاملا يقوم بخدمة توصيل الطعام "دليفري" وهو يتجول في شوارع مدينة ساراتوف بوسط روسيا على ظهر حصان أبيض.



وشوهد أليكسي سافيليف، وهو مدرس ركوب خيل سابقا ويمتلك هذا الحصان الأبيض، مرتديا القميص الأخضر النموذجي وحقيبة الظهر من أحد أكبر خدمات توصيل الأغذية في روسيا، ممتطيا الحصان وخلف ظهره صندوق الطعام لتوصيل الغذاء "دليفري".



وقال أليكسي سافيليف: " يطلق على بالفعل حامل الحقيبة على الحصان الأبيض في أنحاء المدينة".



وتقول شركة توصيل الأغذية، وفقا لصحيفة (موسكو تايمز)، إنه لا مانع لديها إزاء وسيلة الانتقال التي يفضلها الموظف في تسليم الأطعمة، ولكنها لاحظت "أنها ليست الوسيلة الأكثر راحة" في توصيل الطعام.



ووعدت الشركة بمنح سافيليف دراجة كهربائية "سكوتر" وهو العرض الذي رحب به الأخير، ولكنه قال إنه "يحب أن يبدل بين توصيل الطعام على ظهر الخيل في يوم، وعلى "السكوتر" في اليوم التالي".