ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.. السيسي يوجه بتوفير الإمكانيات لأبطال منتخب اليد

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:23 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، حيث قام الرئيس بمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلًا عن كلٍ من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بما حققه المنتخب الوطني للناشئين من إنجاز عالمي في كرة اليد، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، والذي يأتي امتدادًا لتميز رياضة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، مؤكدًا تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولًا للهدف.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد لكأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر عام ٢٠٢١.

من جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطني وجهازه الفني عن شعورهم بالفخر لتكريم السيد الرئيس لهم، وما يمثله ذلك من حافز إضافي لهم لمواصلة العمل على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية".
منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.. السيسي يوجه بتوفير الإمكانيات لأبطال منتخب اليد
منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.. السيسي يوجه بتوفير الإمكانيات لأبطال منتخب اليد
منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.. السيسي يوجه بتوفير الإمكانيات لأبطال منتخب اليد
منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.. السيسي يوجه بتوفير الإمكانيات لأبطال منتخب اليد
منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.. السيسي يوجه بتوفير الإمكانيات لأبطال منتخب اليد
منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.. السيسي يوجه بتوفير الإمكانيات لأبطال منتخب اليد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب يهنئ منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز ببطولة كأس العالم.. لجنة الشباب والرياضة: تكريم المنتخب تحت قبة البرلمان..الأحزاب : المنتخب شرف مصر

رفعتوا راسنا.. محمد ممدوح يهنئ المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين بتتويجه ببطولة العالم

محافظ بنى سويف يهنئ الرئيس والشعب بفوز مصر للناشئين بكأس العالم لكرة اليد

بحبكم اوي.. فيفي عبده توجه رسالة للاعبي منتخب كرة اليد للناشئين بعد تتويجهم ببطولة العالم

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. كيف كرم السيسي ناشئي مصر أبطال العالم

ترشيحاتنا

استفز أحمد شوبير.. كيف أغضب محمد صلاح المصريين بشأن عمرو وردة؟

رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع إيهاب أمين

اهم الاخبار .. اعترافات قاتلة حماها.. كذب لاسارتي .. شوبير يهاجم محمد صلاح .. أول رسالة من إليسا لجمهورها

نكشف عن اسم المدرب العام الجديد للأهلي

اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها

أغنية يوم التلات لـ عمرو دياب.. مطرب شهير سبقه في الغناء لهذا اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلخال وفستان قصير.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة فى أحدث ظهور لها

عاشقة للموضة.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور