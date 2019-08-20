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فن

من داخل السيارة.. كريم محمود عبد العزيز في أحدث ظهور له

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:36 م
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
القسم الميدانى
نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم محمود عبد العزيز وهو داخل السيارة ومرتديا نظارة.


ولاقت الصورة إعجاب الكثير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:


البرنس -- ربنا يحفظك - منور يانجم


يشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".














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A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelazizofficial) on Aug 20, 2019 at 11:29am PDT

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