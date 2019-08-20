نتائج ملحق مجموعات دوري أبطال أوروبا .. أياكس يتعادل سلبا وبروج يحقق فوزا مقلقا

انتهت منذ قليل مباريات اليوم الأول من ذهاب الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث شهد اليوم الأول لعب ثلاثة لقاءات .



أوقعت القرعة فريق أياكس مع أبويل نيقوسيا القبرصي، وانتهت مباراة الذهاب في صربيا معقل الأخير بالتعادل السلبي، في مباراة شهد تعرض المغربي مزراوي للطرد في الدقائق الأخيرة.



وفي نفس الدور تمكن فريق كلوب بروج البلجيكي من تحقيق فوز مهم على لاسك لينز النمساوي، بهدف نظيف سجله فاناكين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.



كما خسر كلوج الروماني على ملعبه أمام سلافيا براج التشيكي بهدف نظيف سجله لوكاس ماسوبوست.



وتقام غدا ثلاث مباريات أخرى من نفس الملحق حيث يلعب دينامو زغرب الكرواتي ضد روزنبرج النرويجي، يونج بويز السويسري مع النجم الأحمر الصربي وأخيرًا أولمبياكوس اليوناني وجهًا لوجه مع كراسنودار الروسي.



