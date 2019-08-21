تعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام تكييف السيارة بالصيف

خلال فصل الصيف يكثر استخدام مكيف الهواء فى السيارات بسبب حرارة الجو المرتفعة وتزداد مع هذا الاستخدام استهلاك كميات اكبر من الوقود في حال عدم استخدامه بشكل سليم.



وفى هذا الشان يقول نادي السيارات “ADAC” الألماني أنه في ظل درجات الحرارة الخارجية المرتفعة جدا يستهلك مكيف الهواء الوقود في بداية مرحلة التبريد بمعدل يتراوح بين 5ر2 و4 لتر/100 كلم. وبعد تبريد السيارة يتراوح معدل الاستهلاك بين 1 و2 لتر/100 كلم داخل المدينة وبين 2ر0 و7ر0 لتر/100 كلم خارج المدينة.



وللحد من استهلاك الوقود ينصح الخبراء الألمان بتهوية السيارة جيدا قبل الانطلاق بها، وذلك بفتح الأبواب والنوافذ لعدة دقائق، وعند الانطلاق بالسيارة ينبغي تشغيل مروحة تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم تشغيل المكيف.



ومن الأفضل عدم تشغيل مكيف الهواء في المسافات القصيرة الأقل من 5 كلم وفتح النوافذ أثناء السير.



كما أن ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة للغاية لا يتسبب في زيادة استهلاك الوقود فحسب، بل يشكل أيضا خطرا على الصحة؛ حيث إنه يتسبب في مشاكل بالدورة الدموية والإصابة بنزلة برد أو شد عضلي.



