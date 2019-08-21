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لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:24 ص
اللواء خالد عقل خلال
اللواء خالد عقل خلال الحملة
عبد العزيز جمال

قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة انضباطية ليلية مكبرة ، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضروة فرض الانضباط بشوارع العاصمة .

وأسفرت الحملة عن رفع الباعة الجائلين بميدان الالف مسكن بعدد ٢٥ حالة اشغال طريق ، كما تم رفع الاشغالات من مقهى بالميدان .

كما شملت الحملة رفع اشغالات من الحديقة الوسطى بشارع ٦ اكتوبر لقيام شخصين بافتراش الحديقة بالكراسى والترابيزات والشيش ، كما تم رفع ٢ عربة يد لباعة متجولين بشارع عبد الحميد بدوى.


وتم خلال الحملة تحرير 17 محضر اشغال طريق و ٨ محاضر بيئة و ٧ محاضر ادارة بدون ترخيص ، علاوة على تحرير ٦ محاضر عدم تواجد صناديق قمامة امام المحلات ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التى تم ضبطها.

وأكد عقل على استمرار الحملات لاعادة الانضباط للشوارع ورفع كافة الإشغالات بانواعها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


رافق رئيس الحي في الحملة ممثلي شرطة المرافق وقسم شرطة النزهة وقوات الامن والاشغالات ومسؤلى المربعات والمتابعة الميدانية وفرع هيئة النظافة بالحي.
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور
لتطهير الميدان.. رئيس حي النزهة يفاجئ الباعة بالألف مسكن في حملة ليلية.. صور

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