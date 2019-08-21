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فن

فيلم Night At The Museum يُطرح بنسخة جديدة من ديزني.. تفاصيل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:05 ص
Night At The Museum
Night At The Museum
قسم الفن
تستعد شركة ديزني العالمية لطرح فيلم Night At The Museum بنسخة جديدة ضمن سلسلة أفلام التي قررت الشركة إعادة طرحها بنسخ جديدة أيضا ومنه: Home Alone و Diary Of A Wimpy Kid و Cheaper By The Dozen ، ومن المقرر عرضهم عبر منصة Disney +.

Night at the Museum فيلم كوميدي من إخراج الكندي شون ليفي أسس على كتاب ليلة في المتحف وهو كتاب أطفال لعام 1993 وفيلم Night at the Museum يحكي عن أب يحاول نيل إعجاب ابنه ووجد قدره كحارس ليلي في متحف تاريخ الطبيعة في نيويورك بعد اكتشافه واقع أن كل شيء في المتحف يعود للحياة ليلا عن طريق قبر فرعون مصري.

فيلم Night at the Museum النسخة الأولى أُطلق في 22 ديسمبر 2006 كان محوره محور الكتاب حيث الحارس هو النجم بن ستيلر والفيلم كتبه روبرت بين وتوماس لينون علي أساس كوميديز.

بن ستيلر هو نجم فيلم Night at the Museum حيث يمثل لاري دايلي وهو يحاول العثور علي عمل مناسب يضمن الاستقرار لأبنه نيك الذي يبدأ الإعجاب بزوج والدته دون الذي يعمل كمندوب مبيعات مما يجعله يريد العمل كمندوب مبيعات أيضا ووجد لاري صعوبة في عمله وطرد سوعد في إيجاد عمل في متحف تاريخ الطبيعة في نيويورك الذي يضطر لقبوله مع الأزمات التي يواجهها بعد لقائه مع الحارس الليلي للمتحف اتضح ان المتحف يخسر المال بكثرة وتريد إدارة المتحف أن يطردوا الحراس الثلاث لتعيين واحد آخر وكان هو المختار فعمل كحارس ليلي فأعطاه الحراس ورق التعليمات.

في أول يوم عمل بن ستيلر نجم فيلم Night at the Museum فوجئ بأن كل شيء في المتحف يعود للحياة ليلا فوجد هيكل ديناصور التيرانوصور يشرب الماء فانتبه إليه الديناصور ولاحقه واختبأ لاري واتصل بالحارس القديم وقال الديناصور حي فقال له أتبع التعليمات فاتبع التعليمات أولا رمي العظمة فلاحقها الديناصور وبعدها قرأ احتجز الأسود وإلا أكلتك فقام بحجزها وبعدها.

وقرأ بطل فيلم Night at the Museum تفقد حزامك فلعل القرد أخذ المفاتيح فتفقدها فوجدها مع القرد حاول لاري استرجاعها وانتهى ذلك بضيعان أوراق التعليمات عن طريق القرد ديكستر وجد لاري نفسه محاصر من قائد غربي يسمي جيردايه وهو الممثل الناجح أوين ويلسون يحارب قائد روماني اوكتافيوس وهو ستيف كوجاس في غرفة الدياراما وينقذه ثيودور روزفلت الرئيس السادس والعشرون للولايات المتحدة وهو روبن ويليامز الذي شرح له أن كل شيء يعود للحياة في المتحف ليلا عن طريق شاهد قبر الفرعون الذي نقل من مصر عن طريق بعثة توسعية في النيل للمتحف عام 1952 وقال له أن مهمته أبقاء كل شيء في المتحف لأن لو كان أحد خارجه صباحا يتحول لتراب وانتهى اليوم مع اقتناع أنه لن يعود إلى هذا المتحف ثانية.

ومن المقرر أن تطرح شركة ديزني العالمية لطرح فيلم Night At The Museum بنسخة جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية وعالميا؛ حيث ينتظر محبي الفيلم حول العالم النسخة الجديد من الفيلم.

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