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حوادث

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام وآخرين لاتهامهم بالرشوة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:17 ص
حبس أحمد سليم أمين
حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام
قسم الحوادث
قررت النيابة العامة حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية رشوة.

وكانت ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، فيما أكدت مصادر لـ"صدى البلد" أن الرقابة الإدارية تمتلك كافة الأدلة التي تثبت تورط أحمد سليم في الرشوة من تسجيلات وغير ذلك.

وقالت مصادر إن ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض على أحمد سليم متلبسا أثناء إجراء تسجيلات له .

من جهة أخرى أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، أن المجلس يبحث عن بديل ليحل محل أحمد سليم بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الرشوة .

وتم القبض على احمد سليم متلبسا ، وجار اتخاذ ما يلزم معه من تحقيقات، فيما أكدت مصادر من المجلس أن كان يجري تتبع احمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام لمدة شهرين.

وكشفت مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للإعلام تفاصيل القبض على احمد سليم الامين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من مكتبه صباح اليوم فى قضية رشوة .

واوضح المصدر لـ صدى البلد أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على احمد سليم بعد مراقبته منذ عدة أيام بسبب الشبهات التي كانت تدور حوله .

وأشار إلى أن الرقابة الإدارية قامت بإخطار رئيس المجلس مكرم محمد أحمد رئيس المجلس من قبل جهات أمنية منذ فترة طويلة والتأكد من الشبهات التي كانت تدور حوله .

واضاف المصدر ان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد احمد أكد للجهات الامنية على انه لا تستر على الفساد وقام بتقديم الدعم الكامل فى مراقبة الامين العام حتى تم القبض عليه .

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