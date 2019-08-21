النجاح مستمر.. منتخب اليد يكتسح غينيا 42 -22 في دورة الألعاب الإفريقية

حقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزا كاسحا على المنتخب الغيني في افتتاح مباريات الفريقين بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا فى المغرب.



وحقق المنتخب الفوز ٤٢ مقابل ٢٢، حيث انتهى الشوط الأول بفوز الفراعنة بنتيجة ٢١ - ٨، ليحصد الفريق الوطني نقاط اللقاء، في إطار سعيه للاحتفاظ باللقب الذي حققه في دورة الألعاب السابقة بالكرنغو برازافيل.



وتقام مباريات كرة اليد بمجمع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء العاصمة المغربية، حيث يخوض الفريق المصري ثاني مبارياته يوم الجمعة أمام نظيره الزامبي.

