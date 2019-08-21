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حكومة اليمن ترفض إجراء محادثات مع الانفصاليين قبل انتهاء أزمة عدن

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:50 م
قوات الانفصاليين
قوات الانفصاليين في عدن
رويترز
قالت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية اليوم الأربعاء إنها لن تجري محادثات مع الانفصاليين الجنوبيين ما لم يعيدوا لها السيطرة على مدينة عدن الساحلية، وذلك بعد وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى السعودية لبحث المواجهة بين الطرفين الحليفين من الناحية النظرية.

ودعت السعودية إلى عقد قمة بعد سيطرة الانفصاليين على عدن، المقر المؤقت للحكومة، في العاشر من أغسطس.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليمنية "لن نشارك في أي حوار مع الانتقالي إلا بعد الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح وعودة القوات الحكومية وإيقاف كافة الانتهاكات".

ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي دعوات سابقة مماثلة ووسع أمس الثلاثاء نطاق سيطرته في الجنوب بانتزاع معسكرات تابعة للحكومة في أبين القريبة. ووصل رئيس المجلس عيدروس الزبيدي إلى مدينة جدة السعودية الليلة الماضية.

والانفصاليون والحكومة جزء من التحالف الذي تدخل في اليمن في مارس 2015 لمحاربة جماعة الحوثي التي أطاحت بالرئيس عبد ربه منصور هادي من السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. وانتقلت حكومة هادي إلى عدن بينما يقيم هادي في الرياض.

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