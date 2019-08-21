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أخبار العالم

تصعيد خطير.. واشنطن تتهم إيران بـ إسقاط طائرة أمريكية في اليمن

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:13 م
صدى البلد
حسام رضوان
قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الولايات المتحدة تتهم إيران بمسئوليتها عن إسقاط طائرة مسيرة "درون" أمريكية من طراز "إم كيو 9" يوم أمس الثلاثاء في اليمن بواسطة صاروخ جو أرض، ما يعد تصعيدا خطيرا جديدا بين طهران وواشنطن.

وتعتقد واشنطن أن إيران زودت الحوثيين بالصاروخ الذي استهدف الطائرة بالأمس.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء إنها تحقق في "تقارير عن هجوم شنته قوات الحوثي المدعومة من إيران" على طائرة أمريكية بدون طيار. وقد أبلغت رويترز عن الحادث لأول مرة.

وجاء ذلك بعدما أعلن إعلام الحوثيين بالأمس عن إسقاط طائرة بدون طيار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

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