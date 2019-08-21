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رياضة

الألعاب الإفريقية.. هانيا مورو تحصد ذهبية 1500 متر سباحة حرة.. ومصر تتصدر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:47 م
هانيا مورو
هانيا مورو
القسم الرياضي
أضافت السباحة المصرية هانيا مورو ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

وحققت السباحة المصرية ذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة فى منافسات السباحة بعدما حققت زمنا قدره ١٧:٠٦:٧١ دقيقة.

وباتت مصر فى صدارة الترتيب العام في ميداليات الدورة الإفريقية بعد النتائج الأخيرة برصيد 22 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات.

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