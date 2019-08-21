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تركيب 63 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجًا في الغربية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:42 م
اللواء مهندس هشام
اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية
أحمد على
شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة نبع الحياة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التضامن الإجتماعى لتنفيذ 63 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجًا بتكلفة 250 ألف جنيه.

ويتضمن هذا البروتوكول قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد المقايسات وإنهاء الإجراءات الإدارية للوحدات التي تعتمدها مديرية التضامن الاجتماعي وفق البحث الميداني ، كما يتضمن أيضًا تشكيل لجنة من مديرية التضامن الإجتماعي ومؤسسة نبع الحياة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة خطة التنفيذ الموضوعة.

وينقسم هذا البروتوكول إلى 3 مراحل خلال عام واحد ، حيث يبلغ اعتماد المرحلة الأولى 90 ألف جنيه ويستفيد منها 22 أسرة بقرى (سلامون - مركز بسيون ، طنباره - مركز المحلة الكبرى ، كفر طرنه - مركز طنطا ، ميت حبيب - مركز سمنود ، دمنهور الوحش - مركز زفتي ، دقرن بكفر الزيات) ، كما يبلغ إعتماد المرحلة الثانية والثالثة 80 ألف جنيه لكل مرحلة يستفيد منهما 41 أسرة.

من جانبه؛ قدم محافظ الغربية الشكر لمؤسسة نبع الحياة على مشاركتها في العمل الخيرى بالمحافظة، مشيرًا إلى تقديم المحافظة كافة سبل الدعم والتسهيلات لإتمام هذا البروتوكول في موعده الزمنى المحدد، مؤكدًا على حرصه الشديد على تنظيم العمل المجتمعي بالمحافظة والوصول بكافة الخدمات إلى القرى والعزب لتكون على غرار المدن ولتوفير حياة كريمة للمواطنين.
تركيب 63 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجًا في الغربية
تركيب 63 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجًا في الغربية
تركيب 63 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجًا في الغربية
تركيب 63 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجًا في الغربية
تركيب 63 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجًا في الغربية

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