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مصطفى الفقى: يجب أن تفكر مصر فى نفسها ومصالحها الشخصية ..فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:25 ص
مصطفى الفقى
مصطفى الفقى
أيمن سيد
قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، إن عصر الإيديولوجيات انتهى بسقوط الاتحاد السوفيتي، مشيرًا إلى أنه يجب أن يسعى الوطن العربي للمصالح المشتركة والواضحة. 

وأضاف الدكتور مصطفى الفقى فى حواره ببرنامج "يحدث فى مصر"، أنه يجب أن تفكر مصر فى نفسها ومصالحها الشخصية وليس بشكل عربي.

وتابع الدكتور مصطفى الفقى أنه حينما تتحرك مصر للأمام على المستوى الاقتصادى فى البناء ستتحرك المنطقة للأمام، وتكون سببًا فى تقدمها. 

واستكمل الدكتور مصطفى الفقى حديثه بأن مصر إذا لم تكن دولة متقدمة ويحتذى بها فى المنطقة فلن يلتفت إليها أحد ولن تكون قادرة على تغيير الأوضاع العربية. 

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