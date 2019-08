كارول سماحة تطرح بوستر أحدث أغانيها «بتأمن بالصدفة»

طرحت كارول سماحة الفنانة اللبنانية ، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بوستر أحدث أغانيها التي تحمل اسم «بتأمن بالصدفة» من فيلمها الجديد «بالصدفة»، وذلك تمهيدًا لعرضه فى 26 سبتمبر المقبل.

وتظهر كارول سماحة فى الفيلم بشخصية فتاة تتعرض للعديد من الصعوبات فى حياتها نتيجة موقف صدفة فى حياتها.

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وتأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.

#حصريا 🎬 أغنية الفيلم الجديد #بتآمن_بالصدفة قريبا ....#EXCLUSIVE 🎬

My NEW movie soundtrack #Betamen_belSodfi SOON.... pic.twitter.com/tTHQho5p0x