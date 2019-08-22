ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارول سماحة تطرح بوستر أحدث أغانيها «بتأمن بالصدفة»

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:54 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
سعيد فراج
طرحت كارول سماحة الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بوستر أحدث أغانيها التي تحمل اسم «بتأمن بالصدفة» من فيلمها الجديد «بالصدفة»، وذلك تمهيدًا لعرضه فى 26 سبتمبر المقبل. 

وتظهر كارول سماحة فى الفيلم بشخصية فتاة تتعرض للعديد من الصعوبات فى حياتها نتيجة موقف صدفة فى حياتها. 

فيلم "بالصدفة"، هو ثاني التجارب لـ كارول سماحة في مجال السينما كممثلة، والذى تم تصويره على مدار عامين فى بيروت، ومقرر طرحه فى دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل.

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وتأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غموض وإثارة.. برومو الفيلم الأول لـ كارول سماحة.. فيديو

إن شالله.. كارول سماحة تطرح أحدث أغانيها في الصيف على أنغامي

كارول سماحة تشارك في مهرجان قرطاج بحفل غنائي.. 9 أغسطس

كارول سماحة تسجل أغنية جديدة في لبنان.. فيديو

بالصدفة.. كارول سماحة تكشف عن بوستر فيلمها الجديد

الفنان صوت مش فستان عريان.. الجمهور يعلق على ظهور كارول سماحة بفستان شفاف

ترشيحاتنا

لتفادي الكارثة.. شعبة السيارات تنصح باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين ..فيديو

في جريمة السويس البشعة.. النيابة تقرر حبس زوجة وأبنائها قتلوا والدهم

أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد على المنافسين.. فيديو

فيديوجراف | ضحية التنمر في صالون حلاقة الشرقية

ترامب: أنا أكثر رئيس أمريكي ساعد إسرائيل

تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فيونكة لافتة.. نجوى كرم تتألق بالأسود فى StarsOnBoard

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور