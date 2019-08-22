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فن

محمد حماقى: أول عشاء في بيت العريس

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:09 ص
محمد حماقى
محمد حماقى
محمد بدران
نشر الفنان محمد حماقى، صورة برفقة صديق أثناء تناول وجبة العشاء، عبر حسابه الرسمى على موقع "انستجرام".

وعلق الفنان محمد حماقى على الصورة التى نالت إعجاب متابعيه "اول عشاء في بيت العريس اخويا وصديق عمرى سيكا.. الف مبروك وربنا يسعدكوا يارب وتسلم ايدك ياهبة الاكل كان تحفة".

وكان الفنان محمد حماقى بدأ منذ أيام تصوير برنامج "ذا فويس"، في بيروت. 

على جانب آخر، تخطى محمد حماقي حاجز الـ 36 مليون مشاهدة بأغنية «م البداية»، ضمن أغاني ألبومه الأخير «كل يوم من ده»، إذ حققت 41 مليون ألف مشاهدة على قناة الشركة المنتجة للألبوم (نجوم ريكوردز) عبر يوتيوب. 

محمد حماقى: أول عشاء في بيت العريس

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