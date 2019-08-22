استكمالاً للهياكل الأكاديمية.. السعيد يجري أكبر حركة تعيينات بجامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة وذلك فى إطار خطة الجامعة لإستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بها وشملت القرارات تعيين الدكتور فضل السيد الديب الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وتعيين الدكتور أشرف طلعت محمود الأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس القسم والدكتور يسري عبد ربه شاهين الأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس القسم والدكتور عماد الدين مصطفي الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس القسم والدكتور محمد عبد الحميد محمد الأستاذ بقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس القسم والدكتور رضا خليل الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس القسم والدكتورة علا أحمد محمد الأستاذ بقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس القسم وقيام الدكتور خالد سلام الأستاذ بقسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب البشري بأعمال رئيس مجلس قسم طب ورعاية الحالات الحرجة.





كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة تعيين الدكتور جمال عبد الرحيم سوسة الأستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس القسم والدكتور فيصل خليل ابراهيم الأستاذ بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس القسم والدكتورة إلهام عبد المنعم أحمد الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس القسم والدكتور عادل محمد سيد الأستاذ بقسم الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس القسم والدكتورة لبني محمد علي الأستاذ بقسم الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس القسم والدكتور إبراهيم محمد الأستاذ بقسم أمراض الطيور والأرانب بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس القسم وتعيين الدكتوره أميمة أحمد رجب الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس القسم وقيام الدكتورة أمل محمد الأستاذ المساعد بقسم أمراض ورعاية الأحياء المائية بكلية الطب البيطري بأعمال رئيس مجلس القسم.





كما تم تعيين الدكتور طه حسن الأستاذ بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس القسم وقيام الدكتورة إيناس محمود محمد الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة بأعمال رئيس مجلس القسم وتعيين الدكتور محمد أحمد محمد الأستاذ بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة رئيسا لمجلس القسم والدكتورة هبا عبد العزيز عبد الرحمن الأستاذ بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية رئيسا لمجلس القسم والدكتورة منال يوسف الأستاذ بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية رئيسا لمجلس القسم والدكتور السيد أنور محمد الأستاذ بقسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقية رئيسا لمجلس القسم وقيام الدكتور أحمد محمود عبده الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا الملابس والموضة بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئيس مجلس القسم وقيام الدكتور نبيل خليل ندا الأستاذ المتفرغ بقسم الادارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بأعمال رئاسة القسم.



