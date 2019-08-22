علاج الزائدة الدودية والجلدية.. بدون جراحة بالأعشاب والمضادات الحيوية

علاج الزائدة أمر يمكن السيطرة عليه ,هو السبب الأكثر شيوعا بسبب آلام البطن وإذا تركت دون علاج ، فقد يتسبب التهاب الزائدة في انفجارها ويمكن أن يحدث تسرب البكتيريا إلى تجويف البطن ، والتي يمكن أن تكون خطيرة ومميتة في بعض الأحيان إليك علاج الزائدة الدودية بالأعشاب وبدون جراحة وبالمضادات الحيوية









علاج الزائدة الدودية الملتهبة أمر يمكن الوصول إليه بعض الإنتباه إلى مجموعة أعراض فإذا كنت تعاني من التهاب الزائدة الدودية ، فقد تواجه واحدًا أو أكثر من الأعراض التالية:





ألم في الجزء العلوي من البطن أو حول البطن

ألم في أسفل الجانب الأيمن من البطن

فقدان الشهية

عسر الهضم

غثيان

قيء

إسهال

الإمساك

انتفاخ البطن

عدم القدرة على تمرير الغاز





علاج الزائدة الملتهبة





وتعد أبرز أعراض الزائدة الدودية الملتهبة هو التشنج الخفيف وغالبا ما يصبح أكثر ثباتا وشدة مع مرور الوقت. قد تبدأ في الجزء العلوي من البطن أو منطقة البطن ، قبل الانتقال إلى الربع السفلي الأيمن من البطن.





إذا كنت ممسكًا وتشك في أنه قد يكون لديك التهاب الزائدة الدودية، فتجنب تناول أدوية مسهلة أو استخدام حقنة شرجية.. قد تؤدي هذه العلاجات إلى انفجار الزائدة .





اتصل بطبيبك إذا كان لديك ألم في الجانب الأيمن من بطنك مع أي من أعراض التهاب الزائدة الدودية الأخرى. التهاب الزائدة الدودية يمكن أن تصبح بسرعة حالة طبية طارئة يجب التوقف عندها كى تحصل على علاج الزائدة الفعال ,,





في كثير من الحالات ، السبب الدقيق لالتهاب الزائدة الدودية غير معروف وفى كثير من الأحيان يحدث بسبب ت الديدان المعوية.





إذا اشتبه طبيبك في احتمال إصابتك بالتهاب الزائدة الدودية ، فسيقوم بإجراء فحص بدني في الجزء السفلي الأيمن من البطن وما إذا كان هناك وتورم أو صلابة.





بناءً على نتائج الفحص البدني ، قد يطلب طبيبك إجراء اختبار واحد أو أكثر للتحقق من وجود علامات التهاب الزائدة الدودية أو يستبعد الأسباب المحتملة الأخرى لأعراضك.





لا يوجد اختبار واحد متاح لتشخيص التهاب الزائدة الدودية. إذا لم يستطع طبيبك تحديد أي أسباب أخرى لأعراضك ، فقد يشخص السبب على أنه التهاب الزائدة الدودية وتحتاج علاج زائدة فورى ..





كثيرا ما يصاحب التهاب الزائدة الدودية عدوى بكتيرية. العدوى في المسالك البولية أو غيرها من أعضاء البطن ولاستبعاد عدوى المسالك البولية أو حصى الكلى كسبب محتمل للأعراض ، قد يستخدم طبيبك تحليل البول.. هذا هو المعروف أيضا باسم اختبار البول وسيقوم الطبيب بجمع عينة من البول الذي سيتم فحصه في المختبر.





وفقا لموقع هيلث لاين إذا اشتبه طبيبك في احتمال إصابتك بالتهاب الزائدة الدودية ، فقد يأمر بإجراء فحوص بالموجات فوق الصوتية في البطن ويمكن الفحص بواسطة الأشعة المقطعية قبل تحديد علاج الزائدة فهو يوفر صورًا أكثر تفصيلًا









يبحث الكثير عن علاج الزائدة الدودية، بدون جراحة، بعد البحث كثيرا على علاج لها داخل الصيدليات، إلا أن البحث لا يأتي بفائدة، وقد ينصح الأطباء بالتدخل الجراحي.





إلا أن المرضى لا يحبذون التدخل الجراحي، ومع ذلك بمجرد تشخيصه يمكن علاج الزائدة ببعض العلاجات الطبيعية، التي ثبت أنها مفيدة في علاج أعراض التهاب الزائدة الدودية، إليك أبرز تلك العلاجات لعلاج الزائدة بدون جراحة وبالأعشاب والمضادات الحيوية:





يعد الزنجبيل من الأعشاب السحرية التى تستخدم فى علاج الزائدة الدودية بالأعشاب بسبب مكوناته المضادة للالتهابات، يستخدم تقليديا في أدوية الأمراض الالتهابية المزمنة كما يحتوي الزنجبيل على العديد من مضاد الالتهابات كما أنه يعالج الاضطرابات الأيضية مثل القيء أو الغثيان التي يشعر بها المرضى أثناء ألم التهاب الزائدة الدودية. سواء تم استهلاكها على شكل شرائح أو في شكل عصي، يمكن أن يقلل الزنجبيل حقًا من مستوى الانزعاج في جسمك.





وينصح الأطباء والممارسون بتناول ملعقة كبيرة من اللوبيا يوميًا ويتم شطفها جيدًا ونقعها بين عشية وضحاها - إما نيئًا أو مطهوًا على البخار أو مغطي بخار خفيف. يمكنك الحصول عليه ثلاث مرات يوميًا ، للحصول على أفضل النتائج.





ويعد اللبن أسهل علاج شائع لالتهاب الزائدة الدودية ويمكن سحقه مع الكزبرة وأوراق النعناع والخيار المبشور و قليل من الزنجبيل المبشور وتنولهما على مدار اليوم إن تناول كوب من اللبن على الأقل مرة واحدة يوميًا يعمل على العجائب على الجهاز الهضمي أيضًا.





ويمكنك علاج الزائدة بالعسل والليمون فيعتبر الإمساك سببًا رئيسيًا لالتهاب الزائدة الدودية وقد ثبت لتحسين الإمساك وتخفيف حركات الأمعاء. بشكل غير مباشر ، فهي تساعد في الحد من أعراض التهاب الزائدة الدودية ويمكن لكوب من الماء الدافئ المليء بالعسل والليمون كل صباح يمكن أن يخفف من عدم الراحة لحركات الأمعاء غير المنتظمة.









يمكن علاج الزائدة بالمضادات الحيوية عند الاطفال وقد يكون ذلا أفضل من إخضاعهم للعمليات الجراحية ويمكن علاجها أيضا باتباع نظام غذائي غني بالألياف هو أفضل طريقة للحفاظ على التدفق الطبيعي للجهاز الهضمي. الخضروات مثل الجزر والخيار والشمندر والتوت البري والفجل والسبانخ هي مصادر كبيرة من الألياف. كما أنها تساعد في تخفيف الألم ، وإزالة السموم من دمك ، ومكافحة العدوى وتحسين الهضم الكلي إن دمج العصير الطازج في نظامك الغذائي اليومي سيساعد على تخفيف آلام الزائدة الدودية إلى حد كبير.





علاج الزائدة المزمنة





يمكن علاج الزائدة الدودية المزمنة بواسطة شاي الجينسنج تحتوي هذه العشبة الصينية على عنصر معين مضاد للالتهابات يسمى سابونين وبالتالي ، هو علاج معجزة للألم والالتهابات المرتبطة التهاب الزائدة الدودية. إشرب 1-2 ملاعق صغيرة من الجينسنج في الماء المغلي من المستحسن تناوله مرتين في اليوم لتخفيف الآلام.





يمكن لبذور الحلبة من علاج التهاب الزائدة الدودية فهى تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد ، قلويدات والصابونين. وهي مصادر غنية بالألياف قومى بغلي البذور في الماء لمدة 30 دقيقة وشرب الماء مرة واحدة





ويمكن علاج الزائدة الدودية بأوراق النعناع فهي تعمل بشكل رائع في استعادة عملية الهضم الطبيعية والتقليل من الأاتهابات يمكنك نقع أوراق 4-5 النعناع في كوب من الماء الدافئ وشربه مع القليل من العسل





ويمكن علاج الزائدة ببعض الأعشاب مثل الكركم نظرًا لخصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات فإنه مفيد جدًا في علاج الزائدة الدودية امزجى مسحوق الكركم مع الزنجبيل والعسل للحصول على أفضل النتائج.









علاج الزائدة الدودية بالمضادات الحيوية بدلاً من الجراحة ويمكن ذلك إذا كانت الزائدة الدودية خفيفة إلى متوسطة الشدة التي من غير المرجح أن ترتبط مع ثقب كبير في الزائدة الدودية ويمكن علاج الزائدة الدودية بالمضادات وحدها على المدى الطويل أي خلال أسابيع أو أشهر اويعد السؤال الذى يتبادر إلى ذهن الكثيرين هل التكرار التهاب الزائدة الدودية ضروري في نهاية المطاف..





تشير نتائج الدراسة أنه إذا كانت هناك أسباب لتأجيل الجراحة فإن المضادات الحيوية وحدها هي طريقة مرضية لعلاج التهاب الزائدة الدودية خفيفة إلى متوسطة دون مضاعفات.





وهناك العديد من حالات إلتهاب الزائدة الدودية التى أختفت فىها أعراض الالتهاب بشكل تلقائي وهناك حالات تحتاج إلى جراحة سواء بتخدير كلى أو تخدير في المنطقة التي يتم فيها استئصال الزائدة ويمكن القيام بذلك بواسطة المنظار





الوقاية من الزائدة الدودية





وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن الوقاية من إلتهاب الزائدة الدودية من خلال التوقف عن تناول الاطعمة الحريفة و المملحة

والحرص على إتباع نظام غذائى صحى غنى بالالياف والحرص على تواجد الاطعمة الغنية بالبروبيوتك ضمن نظامك الغذائى اليومى





كما يجب عليك محاولة التقليل قدر الامكان من الاصابة بالامساك وتجنب عسر الهضم لتحمى نفسك من الزائدة الدودية وإلتهابها ولالاعتماد على العلاج بواسطة الاعشاب فهى تعمل كمضاد طبيعى للتقليل من الالتهاب ومضادة للبكتريا المعوية التى تعد أحد الاسباب الرئيسية لألتهاب الزائدة الدودية .









على الجانب الأخر بعيدا عن علاج الزائدة الدودية هناك نوع آخر من الزوائد هو الزوائد الجلدية وتعد الزوائد الجلدية عبارة عن بروز جلدى صغير وهو بروز حميد يتصل بالجلد بعنق رقيق وتظهر فى أماكن احتكاك الملابس بالجلد وكذلك احتكاك الجلد بالجلد مثل منطقة تحت الأبط والرقبة وأعلى الصدروقد تظهر الزوائد الجلدية لوجود استعداد وراثى.





تنشأ الزوائد الجلدية نتيجة لاحتكاك الجلد بمناطق الثنايا مثل الجلد وتحت الإبط أو احتكاك الجلد بالملابس كما يحدث بمنطقة الرقبة، وكذلك منطقة أعلى الصدر و خاصة تحت الثدى عند النساء كما تظهر بالجفون .





يمكن علاج الزائدة الجلدية بوصفة الملح وعصير البصل:





الوصفة غنية بمركبات الكبريت التى تمتلك خصائص مضادة للجراثيم





المكونات لوصفة الملح وعصير البصل

1 بصلة متوسطة الحجم

1 ملعقة كبيرة ملح البحر

1 ضمادة





طريقة تطبيق الوصفة :

أبشرى البصل وأضيفى له ملح البحر وطبقيه على منطقة الزائدة الجلدية مع تغطية المنطقة بضمادة وتركها تعمل بين عشية وضحاها وكررى العلاج لمدة 10-12 ليلة متتالية.



