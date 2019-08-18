علاج الزائدة قبل أن تنفجر .. أعراض تحذيرية انتبهى لها لتنقذى حياتك

علاج الزائدة

علاج الزائدة الملتهبة

علاج الزائدة الدودية الملتهبة

أعرفى الأسباب لتعرفى علاج الزائدة المناسب





اختبارات علاج الزائدة الدودية

استخدام الموجات فوق الصوتية قبل تحديد علاج الزائدة

علاج الزائدة

الدودية الحادة أو المزمن أمر يمكن السيطرة عليه هو السبب الأكثر شيوعا بسبب آلام البطن وإذا تركت دون علاج ، فقد يتسبب التهاب الزائدة الدودية في انفجارها ويمكن أن يحدث تسرب البكتيريا إلى تجويف البطن ، والتي يمكن أن تكون خطيرة ومميتة في بعض الأحيان.علاج الزائدة الملتهبة أمر يمكن الوصول إليه بعض الإنتباه إلى مجموعة أعراض فإذا كنت تعاني من التهاب الزائدة الدودية ، فقد تواجه واحدًا أو أكثر من الأعراض التالية:ألم في الجزء العلوي من البطن أو حول البطنألم في أسفل الجانب الأيمن من البطنفقدان الشهيةعسر الهضمغثيانقيءإسهالالإمساكانتفاخ البطنعدم القدرة على تمرير الغازوتعد أبرز أعراض الزائدة الدودية الملتهبة هو التشنج الخفيف و غالبا ما يصبح أكثر ثباتا وشدة مع مرور الوقت. قد تبدأ في الجزء العلوي من البطن أو منطقة البطن ، قبل الانتقال إلى الربع السفلي الأيمن من البطن.إذا كنت ممسكًا وتشك في أنه قد يكون لديك التهاب الزائدة الدودية ، فتجنب تناول أدوية مسهلة أو استخدام حقنة شرجية . قد تؤدي هذه العلاجات إلى انفجار الزائدة .اتصل بطبيبك إذا كان لديك ألم في الجانب الأيمن من بطنك مع أي من أعراض التهاب الزائدة الدودية الأخرى. التهاب الزائدة الدودية يمكن أن تصبح بسرعة حالة طبية طارئة يجب التوقف عندها كى تحلصل على علاج الزائدة الفعال ,,في كثير من الحالات ، السبب الدقيق لالتهاب الزائدة الدودية غير معروف وفى كثير من الأحيان يحدث بسبب ت الديدان المعويةإذا اشتبه طبيبك في احتمال إصابتك بالتهاب الزائدة الدودية ، فسيقوم بإجراء فحص بدني في الجزء السفلي الأيمن من البطن وما إذا كان هناك وتورم أو صلابة.بناءً على نتائج الفحص البدني ، قد يطلب طبيبك إجراء اختبار واحد أو أكثر للتحقق من وجود علامات التهاب الزائدة الدودية أو يستبعد الأسباب المحتملة الأخرى لأعراضك.لا يوجد اختبار واحد متاح لتشخيص التهاب الزائدة الدودية. إذا لم يستطع طبيبك تحديد أي أسباب أخرى لأعراضك ، فقد يشخص السبب على أنه التهاب الزائدة الدودية وتحتاج علاج زائدة فورى ..كثيرا ما يصاحب التهاب الزائدة الدودية عدوى بكتيرية. العدوى في المسالك البولية أو غيرها من أعضاء البطن ولاستبعاد عدوى المسالك البولية أو حصى الكلى كسبب محتمل للأعراض ، قد يستخدم طبيبك تحليل البول . هذا هو المعروف أيضا باسم اختبار البول وسيقوم الطبيب بجمع عينة من البول الذي سيتم فحصه في المختبر.وفقا لموقع هيلث لاين إذا اشتبه طبيبك في احتمال إصابتك بالتهاب الزائدة الدودية ، فقد يأمر بإجراء فحوص بالموجات فوق الصوتية في البطن ويمكن الفحص بواسطة الأشعة المقطعية قبل تحديدفهو يوفر صورًا أكثر تفصيلًا