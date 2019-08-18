علاج الزائدة بالمضادات الحيوية.. حيل بسيطة لتقى نفسك من الاصابة بها

علاج الزائدة

علاج الزائدة

افضل مضاد حيوى لعلاج الزائدة الدودية









اسم مضاد حيوى لالتهاب الزائدة الدودية









التهاب الزائدة الدودية البسيط





الوقاية من الزائدة الدودية

الدودية بالمضادات الحيوية بدلاً من الجراحة ويمكن ذلك إذا كانت الزائدة الدودية خفيفة إلى متوسطة الشدة التي من غير المرجح أن ترتبط مع ثقب كبير في الزائدة الدودية ويمكنالدودية بالمضادات وحدها على المدى الطويل أي خلال أسابيع أو أشهر اويعد السؤال الذى يتبادر إلى ذهن الكثيرين هل التكرار التهاب الزائدة الدودية ضروري في نهاية المطاف..فوفقا لدراسة سويدية عشوائية أقيمت على 252 من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-50 خضعوا للعلاج بواسطة المضادات الحيوية باستثناء المرضى الذين لديهم ثقب أو مضاعفات كبيرة.تلقى المرضى الذين عولجوا بالمضادات الحيوية مضادات حيوية عن طريق الوريد لمدة يومين ثم تحولوا إلى مضادات حيوية عن طريق الفم لمدة 10 أيام.ذهب المرضى الذين عولجوا بالمضادات الحيوية والذين لم يستجيبوا خلال 24 ساعة للمضادات الحيوية إلى الجراحة على الفور.تشير نتائج الدراسة أنه إذا كانت هناك أسباب لتأجيل الجراحة فإن المضادات الحيوية وحدها هي طريقة مرضية لعلاج التهاب الزائدة الدودية خفيفة إلى متوسطة دون مضاعفات.من المهم أن تتذكر أن نتائج هذه الدراسة تنطبق فقط على المرضى الأصغر سنًا (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 50 عامًا)وهناك العديد من حالات إلتهاب الزائدة الدودية التى أختفت فىها أعراض الالتهاب بشكل تلقائي وهناك حالات تحتاج إلى جراحة سواء بتخدير كلى أو تخدير في المنطقة التي يتم فيها استئصال الزائدة ويمكن القيام بذلك بواسطة المنظاريمكن علاج الزائدة بعد الرجوع إلى الطبيب حتى لا يتسبب الامر فى إنفجارها بواسطة المضادات الحيوية عبر الوريد مثل الجنتاميسين و أمبيسيلين ..يمكن علاج إلتهاب الزائدة الدودية البسيط بالاعشاب مثل الكركم فهو يساعد فى التخلص من عسر الهضم وتحفيز إنتاج الصفراء. كما يستخدم عشب لتحسين وظيفة الهضم والكبد بشكل عام وعلاج فعال لإلتهاب الزائدة ويمكن إستخدام الثوم فهو يمكن أن يكون علاجًا منزليًا دائمًا عندما يتعلق الأمر بالتهاب الزائدة الدوديةفتساعد المكونات المضادة للالتهابات فى الثوم فى تسكين الالم امزجى فصوص الثوم المطحون مع ماء دافئ وشربه كل صباح.ويمكنك تناول الشاي الأخضر فهو غنى بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات في الشاي الأخضر كمسكنات للألم طبيعية لالتهاب الزائدة الدودية أضيفى أوراق الشاي في ماء فاتر ولا تغليها ، لأن ذلك قد يفسد فوائدهوفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن الوقاية من إلتهاب الزائدة الدودية من خلال التوقف عن تناول الاطعمة الحريفة و المملحةوالحرص على إتباع نظام غذائى صحى غنى بالالياف والحرص على تواجد الاطعمة الغنية بالبروبيوتك ضمن نظامك الغذائى اليومىكما يجب عليك محاولة التقليل قدر الامكان من الاصابة بالامساك وتجنب عسر الهضم لتحمى نفسك من الزائدة الدودية وإلتهابها ولالاعتماد على العلاج بواسطة الاعشاب فهى تعمل كمضاد طبيعى للتقليل من الالتهاب ومضادة للبكتريا المعوية التى تعد أحد الاسباب الرئيسية لألتهاب الزائدة الدودية .