فيديوجراف| الاستغناء عن خدمات spider Man سبايدر مان

أعلنت شركة ديزني العالمية عن إنهاء تعاقدها مع شركة "سوني" المالكة لحقوق شخصية "سبايدر مان".



وقررت شركة ديزني الاستغناء عن خدمات شخصية الرجل العنكبوت الشهيرة Spider Man، داخل عالمها السينمائى.



جاء هذا القرار بعد فشل المفاوضات بينها وبين شركة سونى المالكة لحقوق الشخصية سينمائيًا.



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