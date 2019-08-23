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اتبع هذه الخطوات.. كيفية حذف حسابك على تيليجرام

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:15 ص
تطبيق تيليجرام
تطبيق تيليجرام
شيماء عبد المنعم
تيليجرام "Telegram" هو واحد من أفضل تطبيقات المراسلة الفورية، والذى يعتبر المنافس الأقوى لتطبيق التراسل الشهير "واتساب"، ومثل خدمات المراسلة الأخرى، يمكنك باستخدام تيليجرام إرسال ومشاركة وسائط التبادل مثل الصور ومقاطع الفيديو والملصقات والملفات مع إصدقائك حول العالم.

ولكن إذا كنت أحد مستخدمى التطبيق وترغب في حذف حسابك نهائيًا من على المنصة، فهناك بعض بعض الخطوات التى يجب عليك القيام بها لحذف حسابك، بحسب ما ذكره موقع "gizbot".

- كيفية إلغاء تنشيط حساب تيليجرام:

1. اذهب إلى الموقع الذي يحتوي رابط حذف حساب تيليجرام (my.telegram.org/deactivate).

2. قم بادخال رقم هاتفك الذي اشتركت به في تيليجرام والمرتبط به حسابك حاليًا، ثم اضغط على التالى "Next".

3. سوف تصلك رسالة على تطبيق تيليجرام تحتوي على كلمة مرور قم بنسخها.

4. ثم قم بالرجوع الى متصفحك مرة أخرى، والصق كلمة المرور في المربع المخصص لها واضغط تسجيل الدخول "Sign In".

6. ستظهر لك صفحة تأكيد حذف الحساب مكتوب فيها اضغط على تم "Done".

7. من خلال الرسالة المنبثقة اضغط على حذف حسابي "Yes, delete my account" للتأكيد على حذف الحساب.

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