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فن

بعد انتشار فيديو بكائه.. تعرف على الحالة النفسية لـ نجل شقيقة أنغام بعد انتقال حضانته لـ جدته

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:53 م
انغام برفقة ياسين
انغام برفقة ياسين على المسرح
أحمد البهى
أكدت سهر إحدى أقارب ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة أنه بخير، بعد نشر والده فيديو له وهو يبكى، أثناء تنفيذ الشرطة لحكم قضائى بنقل حضانته لجدته، بعدما كان يقيم مع والده خلال الفترة الماضية.

وأضافت "سهر" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ياسين فى حالة نفسية جيدة، وأن الفيديو الذى تم نشره متقطع، فهو حاليا يقيم مع جدة والدته، وفى حالة نفسية جيدة، ويمارس حياته بشكل طبيعى كأي طفل.

كان ياسين قد خاض أولى تجاربه فى مجال التمثيل خلال شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس".

العمل من بطولة دينا الشربينى وسوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد السعدنى وأحمد مالك وجمال سليمان وأحمد داوود ومن تأليف مريم ناعوم.

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