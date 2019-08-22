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ثقافة

همام يكشف أساليب تهريب الآثار عبر المنافذ المصرية.. الأربعاء

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:15 م
صدى البلد
علاء المنياوي
يُنظم مُتحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان «جانب من طرق وأساليب تهريب الآثار عبر المنافذ المصرية» الأربعاء، 28 أغسطس الحالي.

يُلقي المحاضرة الأستاذ حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، بوزارة الآثار، ويتناول المحاضرة مقدمة عن الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة الآثار؛ نشأتها، وعدد الوحدات الأثرية بها، ومهام الإدارة والدور المنوط لها للحفاظ التراث الحضاري المصري ومنع تهريبه خارج البلاد.

وتعرض المحاضرة أيضًا أشهر عملية تهريب آثار في التاريخ، وجهود الحكومة المصرية لاستعادة القطعة المهربة.

علاوة على هذا، ترصد المحاضرة أشهر طرق وأساليب تهريب الآثار عبر المنافذ المصرية، التي تم رصدها من خلال العمل بالإدارة المركزية للمنافذ الأثرية. تختتم المحاضرة بعرض أمثلة من عمليات إحباط تهريب الآثار عبر المنافذ المصرية بالطرق والأساليب التي تم رصدها خلال العمل، وعرض صور لها خلال عمليات التهريب وبعد الضبط.

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