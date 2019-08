شاهد.. أغنية يوم التلات لـ عمرو دياب على طريقة عادل إمام

نشر الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مشهد للفنان عادل إمام من فيلم عنتر شايل سفينة مركب على اغنية يوم التلات للفنان عمرو دياب.



وعلق محمد انور قائلا: " يوم التلات".



وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



فصلت والله ههههه.



ايه ده ههههه هموت هههه .



يخربيت كده هههه .



وطرحت أغنية "يوم التلات"، بعد أيام من طرح عمرو دياب أغنيته "بحبه" قبل عدة أيام، من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: محمد يحيى.



