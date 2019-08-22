ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أغنية يوم التلات لـ عمرو دياب على طريقة عادل إمام

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:34 م
عادل امام
عادل امام
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مشهد للفنان عادل إمام من فيلم عنتر شايل سفينة مركب على اغنية يوم التلات للفنان عمرو دياب.

وعلق محمد انور قائلا: " يوم التلات".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

فصلت والله ههههه.

ايه ده ههههه هموت هههه .

يخربيت كده هههه .

وطرحت أغنية "يوم التلات"، بعد أيام من طرح عمرو دياب أغنيته "بحبه" قبل عدة أيام، من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: محمد يحيى.

View this post on Instagram













#يوم_تلات😂😂
A post shared by Mohamed Anwar (@mohamedanwar71) on Aug 22, 2019 at 8:53am PDT

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا مسهل.. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة إلى عمرو دياب بعد طرح أول برومو لألبومه الجديد

صيف غنائي ساخن.. نجوم الطرب يستعدون لطرح ألبوماتهم.. عمرو دياب يشعل السباق بـ أنا غير.. عودة مصطفى قمر وفريق واما من جديد.. ومصطفى حجاج يشوق الجمهور بـ آه يا حنان

عمرو دياب يحيي حفلا في العلمين.. 16 أغسطس

3 فئات .. تعرف علي أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فى العلمين

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الأردن.. 4 أكتوبر

يوم التلات.. عمرو دياب يطرح أغنية جديدة من ألبومه

ترشيحاتنا

الراحلون عن الزمالك يطالبون بالمستحقات المتأخرة

تنفيذ حكم قضائي.. نجل غنوة شقيقة أنغام ينهار بالبكاء أمام النيابة

حسم اسم المدير الفنى خلال ساعات.. الاهلي يرفع سقف الراتب المالي للمدرب الجديد

اخبار السيارات في مصر اليوم.. سعر هوندا سيفيك كسر زيرو موديل 2017

احذري منها .. ٣ أضرار لا تتوقعينها لاستخدام طفلك اللهاية

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاتو الظهر والخلخال .. ميرهان حسين بـ فستان أبيض مثير ..صور

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور

كده برضه يا سونة يا خاين.. أروى جودة تقلد عبد المنعم ابراهيم بـ مايوه قطعة واحدة ..صور