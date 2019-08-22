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في يوم واحد.. 3 أكواب من هذا المشروب السحري لتنظيف القولون

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:31 م
تنظيف القولون
تنظيف القولون
رشا عوني
ألام القولون مشكلة يعاني منها الكثير حيث أصبح القولون يصيب الشباب بنسبة أكبر خاصة مع تناول الوجبات السريعة الدسمة والمشبعة بالدهون والافراط في تناول المياه الغازية و الكافيين، دون اتباع نظام صحي يريح البطن، فعادة ما يحتاج مريض القولون لتناول بعض الاكلات المعينة والابتعاد عن الأخرى لعدم زيادة تشنجات القولون .

ونتيجة تناول الطعام الجاهز وغيره من المسليات والمشروبات الجاهزة، يحتاج القولون والجسم الي عملية تطهير و تنظيف كي يستطيع العمل وأداء وظيفته دون ألام واتتفاخات.

يمكنك إجراء عملية تنظيف القولون بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل من خلال مشروب صحي يطهر القولون ويقلل من الانتفاخات والألام، بحسب موقع bright side.


مكونات مشروب تنظيف القولون :
٢ ملعقة عصير ليمون
نصف كوب من عصير التفاح العضوي النقي
ملعقة زنجبيل
ملعقة ملح
نصف كوب ماء دافىء

طريقة عمل مشروب تنظيف القولون :

ضع نصف كوب من الماء على النار حتى يصبح دافئا ثم أضف له الملح مع التقليب

أضف التفاح و الزنجبيل وعصير الليمون الي الماء والملح وقلبه جيدا


طريقة تنظيف القولون بهذا المشروب :
تتم عملية تنظيف القولون بتناول هذا المشروب ٣ مرات يوميا، الاولى على الريق ثم مرة أخرى قبل وجبة الغداء، ومرة ثالثة قبل النوم.

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