أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات والصواريخ

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية دمرت جميع الطائرات بدون طيار الهجومية العشرة التي أطلقتها روسيا خلال الليل

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القوات الجوية، في بيان على تطبيق المراسلة "تيليجرام"، إن روسيا أطلقت أيضا صاروخين موجهين مضادين للطائرات.

وقال أوليه سينهوبوف، حاكم منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، إن ثلاثة منازل سكنية أضرمت فيها النيران نتيجة للهجوم الروسي الليلي، الذي قال إنه استهدف البنية التحتية والمناطق السكنية على حد سواء.

وأضاف سينهوبوف على تطبيق تيليجرام أن ثلاثة أشخاص، بمن فيهم طفل يبلغ من العمر 11 عاما، أصببوا بالقذائف وكانوا يتلقون مساعدة طبية.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين فيما قالت إنها ضربات مشروعة على البنية التحتية للجيش والطاقة والنقل في أوكرانيا.

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إن وحدات مضادة للطائرات اعترضت طائرة مسيرة جنوبي العاصمة الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار بسبب الحطام المتساقط.

وكتب سوبيانين على تطبيق "تليجرام" أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة، التي كانت متجهة إلى موسكو، في منطقة بودولسك الواقعة إلى الجنوب مباشرة من العاصمة.

وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية، لم تحدث أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام.

وأوضح أن أجهزة الطوارئ تعمل في مكان الحادث.