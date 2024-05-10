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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرفي على الأعراض الشائعة لسرطان المبيض

سرطان المبيض
سرطان المبيض

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من النصائح والمعلومات الطبية الهامة ضمن المنشورات التوعوية الصحية المستمرة التي تنشرها الهيئة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك . 

 

 ونشرت الهيئة معلومات هامة عن  العلامات والأعراض الشائعة لسرطان المبيض. والتي تتمثل في التالي :- 


الأعراض الشائعة لسرطان المبيض

  • الانتفاخ
  • الشعور بالامتلاء أو زيادة حجم البطن
  • فقدان الشهية والوزن والشعور بالشبع بسرعة
  • ألم في منطقة الحوض و / أو البطن
  • رغبة ملحة للتبول و / أو زيادة مرات الرغبة في التبول
  • تغيرات في عادات الأمعاء من إسهال أو إمساك
  • نزيف مهبلي غير طبيعي. 
     

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