تعرفي على الأعراض الشائعة لسرطان المبيض

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من النصائح والمعلومات الطبية الهامة ضمن المنشورات التوعوية الصحية المستمرة التي تنشرها الهيئة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

ونشرت الهيئة معلومات هامة عن العلامات والأعراض الشائعة لسرطان المبيض. والتي تتمثل في التالي :-



الأعراض الشائعة لسرطان المبيض