تعرفي على الأعراض الشائعة لسرطان المبيض

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من النصائح والمعلومات الطبية الهامة ضمن المنشورات التوعوية الصحية المستمرة التي تنشرها الهيئة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .
ونشرت الهيئة معلومات هامة عن العلامات والأعراض الشائعة لسرطان المبيض. والتي تتمثل في التالي :-
الأعراض الشائعة لسرطان المبيض
- الانتفاخ
- الشعور بالامتلاء أو زيادة حجم البطن
- فقدان الشهية والوزن والشعور بالشبع بسرعة
- ألم في منطقة الحوض و / أو البطن
- رغبة ملحة للتبول و / أو زيادة مرات الرغبة في التبول
- تغيرات في عادات الأمعاء من إسهال أو إمساك
- نزيف مهبلي غير طبيعي.