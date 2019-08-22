في أحدث ظهور لها نجوى كرم تبهر متابعيها .. شاهد

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة لها خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت نجوى كرم فى الصورة بإطلالة ناعمة مرتديا فستان أخضر واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها.لاقت الصور إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :قلبى - مشاء الله - قمر واللهيذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كان كليب "ملعون أبو العشق" الذي طُرِح في 11 أبريل الماضي، وحقق حتى الآن أكثر من 45 مليون مشاهدة، وهو من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون.