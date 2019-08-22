مدرب أبها: سنقدم المستوى المأمول منا في مواجهة الهلال بالدوري السعودي

أكد التونسي عبدالرازق الشابي المدير الفني لفريق أبها، اليوم الخميس، احترامه لفريق الهلال قبل مواجهة الفريقين غدا الجمعة في منافسات المرحلة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).



وقال الشابي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الهلال من الفرق الكبيرة ولكن سنقدم المستوى المأمول منا، وسنعمل على استغلال الفرص التي ستتاح لنا".



وأضاف: "الفريق استعد لثلاثين مباراة في بطولة الدوري وليس لمباراة واحدة فقط".



ووعد الشابي بأن فريقه سيقدم المستوى المعروف عنه وفق الإمكانيات المتاحة.



واختتم الشابي تصريحاته قائلًا: "المباريات الافتتاحية دائمًا تكون صعبة على أي فريق في العالم بغض النظر عن أسم المنافس".



ويستهل أبها الصاعد لدوري المحترفين، مشواره في المسابقة ، بمواجهة الهلال وصيف المسابقة خلف النصر الموسم الماضي.