إنطلاق فعاليات الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية بعين شمس

اطلق اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إشارة بدء الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية المقامة بجامعة عين شمس .



وتقام هذه الدورة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، و بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، و الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة ، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ، الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور خالد العيسوى رئيس إلإتحاد العام للجوالة والمرشدات ، والأنبا أرميا مكرم نائب رئيس المركز الثقافى القبطي الارثوزكسى و فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ترك ا. رفعت السباعى نائب رئيس المنظمة العربية للكشافة .



وتلا إطلاق إشارة بدء الدورة رفع علم الدورة و طابور حملة الإعلام للجامعات المصرية المشاركة فى الدورة و نبذة مختصرة حول نشأة كل جامعة وتاريخ الجوالة بها .



وخلال حفل الافتتاح أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، فخره وسعادته البالغة بما يراه من حماس و طموح شباب الجامعات المصرية والعربية



وأشار إلى ان الفرصة المتميزة التى تتيحها هذة الدورة القمية والتي يشارك بها لأول مرة ثلاث وفود عربية تمثل فرصة جيدة ليلتقى طلاب الجامعات المصرية المختلفة مع أقرانهم من الجامعات العربية لتبادل الأفكار والرؤى والتجارب.



مطالبا الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع الأعمال والأنشطة التطوعية التى يمارسونها خلال الدورة و تطبيقها كل فى مجتمعه ووطنه ليكون ملتقى فاعل ومؤثر يحقق اغراض التنمية المستدامة.



و إضاف الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، أن هذه الدورة القمية لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية والعربية، يمارسون خلاله أنشطة متنوعة، وفق رؤية تؤكد على المساهمة في خلق مواطن مرتبط عالميًا و مُؤثر محليًا، وذلك من خلال توفير فرص تعلم وتجارب فريدة لكل المشاركين، تُعزز قيم التعاون والإخاء وتمكين الشباب من التعرف على التحديات العالمية والمحلية وتسهم في خلق حلول محلية ذات أثر عالمي لتكون نموذجًا للبرامج الشبابية والكشفية العالمية.



مؤكدا علي أهمية هذا اللقاء لما يتضمنه من أهداف مهمة للجوالة من أهمها إتاحة أكبر نطاق من الاستفادة، وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين كافة، وتعزيز قدراتهم في مجالات المهارات الشخصية ومهارات العمل والمشاركة المجتمعية، والتوعية بالتطورات العالمية في برامج الشباب والبيئة، وأهداف التنمية المستدامة، وإعداد الكوادر الكشفية وقيادات الصف الثاني للإسهام في قيادة الحركة الكشفية في المستقبل، وتوطيد أواصر الصداقة بين المشاركين.



وأكد الدكتور طايع عبد الطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ، عن قناعته بأن نشاط الجوالة هو مصنع الرجال وإعداد شباب واعى قادر على تنمية وتطوير الإمكانيات المتاحة مشيدا باللائحة التنفيذية للدورة معلنا إطلاق مبادرة جديدة وهى " إطلاق مشروع قومى للعمل التطوعي" وذلك فى اطار ما تتميز به الدورة القمية الثلاثون فى تقديمها خدمات مجتمعية كتنمية الأفراد ذوى القدرات الخاصة بقرية شلقان و تنمية و تعليم حرف للمرأة المعيلة وأعمال تطهير وتنظيف لنهر النيل وذلك بالتزامن مع الإحتفال بيوم وفاء النيل و كذلك ورش حكى تثقيفية للأطفال حول عدد من آثار مصر الإسلامية.



وأشار الدكتور خالد العيسوى ئيس إلإتحاد العام للجوالة والمرشدات ، إلى مراحل الجوالة الأربعة بدءا من البراعم ثم الأشبال والكشاف و الجوال والتى شعارها الخدمة العامة والواجب نحو الوطن مؤكدا ان الحركة الكشفية هى حركة تربوية لتنمية الشباب وإعداد كوادر شبابية مؤهلة للعطاء وتطوير الوطن شباب قادر علي الاعتماد على أنفسهم وإستثمار الإمكانات المتاحة وتطويرها.



وفى ختام الحفل أهدى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، درع الدورة الى السادة الضيوف كما كرم الإتحاد العام للكشافة والمرشدات الاستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق تقديرا لجهوده في دعم جوالة عين شمس.



ثم تفقد سعود والمرافقين معارض وفود جوالة الجامعات المشاركة مشيدا بما تتضمنه من مشغولات يدوية و لوحات فنية.