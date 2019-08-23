مصر تحقق أعلى معدلات لإنتاج الغاز في تاريخها وكندا تعارض إعادة انضمام روسيا إلى مجموعة الثماني.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

إشادة دولية بمبادرة 100 مليون صحة في مصر

الأزهر يؤكد موقفه الراسخ من عروبة القدس ودعم الشعب الفلسطيني

ولي عهد أبوظبي يبحث مع ميركل وماكرون شئون المنطقة

تونس.. الشاهد يفوض مهامه لوزير الوظيفة العمومية

البرلمان التونسي يصادق على تعديل القانون الانتخابي

أمريكا تحذر: سنفرض بكل قوة العقوبات المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية

كوريا الشمالية: مستعدون للحوار أو المواجهة مع أمريكا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



واهتمت صحيفة "الأنباء" بتصريحات مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في القاهرة لوران دي بوك، بأنه يتم وضع تصنيف لكل دول العالم على مقياس الهجرة والتعامل مع المهاجرين واللاجئين، مشيرًا إلى أن مصر أصحبت في مرتبة مميزة وجيدة بين تلك الدول في هذا الملف، نظرا لكونها تستقبل جنسيات مختلفة عاشوا واندمجوا في المجتمع المصري وأصبحوا جزءا منه، بالإضافة إلى عدم وضعهم في مخيمات وعدم المتاجرة بالقضية أو استغلالها سياسيا، مؤكدا أن "التجربة المصرية هنا نموذج يحتذى".



وقالت "القبس" إن ادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية أشاد بحملة 100 مليون صحة التي اعتبرها أكبر حملة على مستوى العالم وتمتاز بالسرعة والجودة، كما أنها أكبر حملة في تاريخ البشرية في مجال الصحة العامة، مشيرًا إلى الاستراتيجية العامة التي وضعت للقضاء على فيروس سي بحلول2030، لكنه على ثقة بأن

مصر ستنجح في القضاء عليه قبل 2030، حيث ان مصر ستتقدم صفوف الدول مهنئا الحكومة المصرية على هذه الحملة العظيمة.



وركزت "الوطن" على بيان الأزهر الشريف بمناسبة الذكرى الخمسين على حريق المسجد الأقصى المبارك، حيث أكد فيه موقفه فه الراسخ من عروبة القدس الشريف والتزامه التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، مضيفًا: "الأزهر الشريف يؤكد موقفه الثابت والراسخ من عروبة القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية ورفضه أية محاولات لتغيير هوية المدينة المقدسة بتراثها الاسلامي والمسيحي".



ونقلت "الراي" عن وزير البترول المصري، طارق الملا، قوله إن بلاده تحقق حاليا أعلى معدلات انتاج غاز طبيعي في تاريخها، مشيرا الى أن انتاج "ظُهر" البحري وصل الى 2.47 مليار قدم مكعبة يوميا، وأنه قد تم الانتهاء من وضع خط بحري ثان بطول 215 كيلومترا وادخاله الخدمة في منتصف الشهر الحالي ليربط آبار الجزء الجنوبي من "ظهر" على الانتاج ليصل عدد الآبار المنتجة الى 12 بئرا.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكدوا حرصهم المشترك على ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار والسلم إقليميا وعالميا وتغليب لغة العقل والحوار والتفاهم في معالجة القضايا والمشكلات التي يشهدها عدد من المناطق.



وقالت "الأنباء" إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أعلن إنه فوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا، وذلك للتفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل، ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.



في نفس الصدد، ذكرت "القبس" أن مجلس النواب التونسي صوت في دورة استثنائية، أمس الخميس، بالمصادقة على تعديلات الفصل 49 من القانون الانتخابي، حيث ناقشت الجلسة طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأقرت مقترح اختزال الآجال الدستورية، وتقصير فترة الطعون لتقع في أجل لا يتجاوز مدة رئاسة الرئيس المؤقت.



وقالت "الوطن" إن الولايات المتحدة أكدت أنها ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة نفط إيرانية تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة.



وأفادت "الراي" بأن المحكمة العليا بالجزائر أمرت بإيداع وزير العدل الجزائري السابق الطيب لوح قيد الحبس المؤقت على ذمة عدد من قضايا الفساد التي تنظرها المحكمة، حيث ذكرت أن الطيب لوح مثل صبيحة الخميس أمام مستشار التحقيق للاستماع إلى أقواله في قضايا فساد (لم تسمها المحكمة) مشيرة الى أن التحقيقات أكدت تورط الوزير السابق في تهمة سوء استغلال الوظيفة.



دوليًا، نقلت "القبس" عن ير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو قوله اليوم الجمعة إن بيونجيانج مستعدة لكل من الحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة محذرا واشنطن من‭‭ ‬‬الحسابات الخاطئة المتمثلة في استمرار فرض العقوبات.



وذكرت "الراي" أن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاندر أكدت أمس الخميس أن كندا تعارض إعادة انضمام روسيا إلى مجموعة الثماني، إلا في حال سحب قواتها من أوكرانيا، رافضة نداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الشأن، مضيفة: "أعتقد أننا جميعا سنكون مسرورين بالترحيب بعودة روسيا التي تسعى مجددا أن تكون عضوا يحترم التزام مجموعتنا من الدول ذات الأفكار المتقاربة بسيادة القانون والديموقراطي".



