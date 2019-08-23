شعر أسود كالحرير.. عبير صبري تبهر متابعيها

نشرت الفنانة عبير صبري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة بطريقة تلقائية، ببلوزة بيضاء وإسدال شعرها الأسود على كتفيها.



وعلقت عبير صبري على الصورة التي ظهرت فيها بمكياج رقيق: "بونجور".



وتفاعل متابعو عبير صبري مع الصورة، معلقين "مدهش وقمر".



وتشارك عبير صبري في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، إخراج محمد سلامة، وتأليف عمرو محمود ياسين.



يشار إلى أن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من المقرر عرضه خلال فصل الشتاء المقبل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.



