تقود السيارة بطريقة غريبة.. زوجة رياض محرز تفجر غضب البريطانيين.. فيديو

أثارت ريتا جوهال زوجة النجم الجزائري لاعب نادي مانشستر سيتي رياض محرز، جدلا واسعا في بريطانيا بعد نشر فيديو لها وهي تقود بسرعة عالية على طريق سريع بينما تضع قدميها على مقود السيارة.



وتظهر زوجة رياض محرز في المقطع وهي تقود السيارة بينما تضع قدميها على المقود وأمسكت عجلة المقود بيد واحدة فقط بينما وضعت الأخرى على ساقها، وفقا لصحيفة "دايلي ميل".



وتسبب المقطع في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضب البريطانيين، فيما انتقدت مجموعات السلامة وبعض المواطنين الفيديو، وقال أحد الشهود للصحيفة البريطانية إن "جوهال" تعتقد بوضوح أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء دون تحمل عواقب فعلتها، مؤكدًا أنها كانت تعرض حياة كل مواطن على الطريق للخطر.



وقال المتحدث بِاسم منظمة "آر إيه سي" للسيارات، إنه "بغض النظر عن شعور القيادة الروتينية لأولئك الذين يقومون بذلك بشكل منتظم فإنها لاتزال مهمة صعبة عقليا ويحتاج كل سائق إلى الاهتمام بها بالكامل وإعطاء تركيزه الكامل لها".



وأضاف أن "السائق الذي يضع قدميه على مقود السيارة لن يكون قادرا على التوقف في حالات الطوارئ إذا لزم الأمر، وقد تكون عواقب هذا مأساوية".



ونقلت الصحيفة عن إدموند كينج رئيس جمعية الأوتومبيل لتأمين السيارات، قوله "يتعين على سائقي السيارات الحفاظ على أقدامهم على الأرض، من أجل سهولة الوصول إلى الدواسات في حالة الطوارئ، فالسائق الذي يرفع قدميه عن الأرض لن يتمكن من التوقف".



كما أعلن خبراء السلامة أن وضع القدمين على عجلة القيادة، لا يعرض حياة الآخرين للخطر فحسب، وإنما يعرض السائق أيضا لإصابات خطيرة إثر خروج الوسادة الهوائية.