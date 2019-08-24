برلماني عن مبادرة مفتش جديد تساهم في تطبيق نظام التايم ورك

أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بمبادرة مفتش جديد لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، تساهم بشكل كبير في تطبيق نظام التايم ورك.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مبادرة مفتش جديدة قائمة على العمل الجماعي وذلك ينتج عنه المتابعة الدقيقة من جميع الفريق لجميع القطاعات مما يزيد من الخبرة في التصرف بالمواقف الحاسمة فضلا عن التوسع في قاعدة المعرفة لدى جميع المفتشين.



يأتي ذلك بعد إعلان وزارة القوى العاملة، أنه تم عقد اجتماع لموجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالمنيا، لشرح مبادرة "مفتش جديد" ومناقشة جميع الموضوعات التى تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه فى العمل، وذلك بهدف رفع الوعى بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.



وأوضحت الوزارة، أن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني، لتتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم والمتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تمت مناقشته من ملاحظات ولإحكام الالتزام بالقانون.