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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة كولومبيا تعلن تعليق نشاط الناشطين المؤيدين للفلسطينيين

جامعة كولومبيا
جامعة كولومبيا

بدأت جامعة كولومبيا يوم الاثنين في تعليق نشاط الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين رفضوا تفكيك خيمة في حرمها الجامعي في مدينة نيويورك بعد أن أعلنت جامعة آيفي ليج عن جمود في المحادثات الرامية لإنهاء الاحتجاج الاستقطابي.


وقالت رئيسة الجامعة نعمت مينوش شفيق في بيان إن المفاوضات التي استمرت على مدى أيام بين منظمي الطلاب والقادة الأكاديميين فشلت في إقناع المتظاهرين بإزالة عشرات الخيام التي نصبت للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية في غزة.

جاءت حملة القمع في جامعة كولومبيا، التي كانت مركز الاحتجاجات المرتبطة بغزة والتي اجتاحت الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، عندما اعتقلت الشرطة في جامعة تكساس في أوستن عشرات الطلاب الذين رشتهم برذاذ الفلفل في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين.
أرسلت كولومبيا خطابًا صباح يوم الاثنين تحذر فيه الطلاب الذين لم يغادروا المعسكر بحلول الساعة الثانية ظهرًا. ET والتوقيع على نموذج يتعهد فيه بالالتزام بسياسات الجامعة سيواجه التعليق ويصبح غير مؤهل لإكمال الفصل الدراسي في وضع جيد.

وقال بن تشانغ، المتحدث باسم الجامعة، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين: “لقد بدأنا في تعليق الطلاب كجزء من هذه المرحلة التالية من جهودنا لضمان السلامة في الحرم الجامعي لدينا”.
واضاف تشانغ: 'لقد خلق المعسكر بيئة غير ترحيبية للعديد من طلابنا وأعضاء هيئة التدريس اليهود لدينا، كما خلق إلهاءً صاخبًا يتعارض مع التدريس والتعلم والتحضير للامتحانات النهائية'.
وفي وقت سابق، قال شفيق إن كولومبيا لن تسحب استثماراتها من إسرائيل، وهو مطلب رئيسي للمحتجين. وبدلا من ذلك، عرضت الاستثمار في الصحة والتعليم في غزة وجعل استثمارات كولومبيا المباشرة أكثر شفافية.

وتعهد المتظاهرون بالإبقاء على معسكرهم في حرم مانهاتن حتى تلبي جامعة كولومبيا ثلاثة مطالب: سحب الاستثمارات، والشفافية في الشؤون المالية للجامعة، والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تم تأديبهم لدورهم في الاحتجاجات.
وقال زعماء تحالف طلاب كولومبيا لسحب الفصل العنصري في بيان قرأ في مؤتمر صحفي 'إن أساليب التخويف المثيرة للاشمئزاز هذه لا تعني شيئا مقارنة بمقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني. لن نتحرك حتى تلبي كولومبيا مطالبنا أو نتحرك بالقوة'. بعد الموعد النهائي.

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